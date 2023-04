La Fiscalía de Israel cierra la investigación sobre la muerte de un beduino a manos de la Policía en Jerusalén

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de Israel ha anunciado que cerrará la investigación en torno a la muerte a finales de marzo de un árabe-israelí a manos de la Policía en la Ciudad Vieja de Jerusalén, respaldando la versión de la Policía, que afirmó que no había nada punible en las acciones de los agentes durante el incidente.

El fallecido, identificado como Mohamed el Asibi, de 26 años, fue tiroteado por un agente después de que, según la versión policial, arrebatara el arma a otro policía tras ser interceptado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, un extremo rechazado por testigos y por la familia de la víctima, un beduino residente en la ciudad israelí de Hura.

La Policía de Israel ha afirmado en todo momento en que los agentes respondieron a un ataque y ha recalcado que el incidente no quedó grabado por ninguna de las cámaras de seguridad de la zona, algo puesto en duda incluso por antiguos oficiales israelíes, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Sin embargo, el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía (PIID) ha dicho que "no hubo delito", una versión respaldada por la Fiscalía General, que ha aseverado en su comunicado que el incidente tuvo lugar en una zona que no quedaba cubierta por las cámaras de seguridad y que los agentes no tuvieron tiempo para encender las que llevan en su equipamiento.

En este sentido, la Fiscalía ha apuntado que "hay pruebas claras, directas y concretas de que no se cometió un crimen", después de que la Policía publicara un informe que recoge que el ADN de El Asibi fue hallado en el gatillo de la pistola del agente, lo que, según las autoridades, refuerza la versión de que arrebató el arma al policía antes de ser tiroteado.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar ben Gvir, del ultraderechista Otzma Yehudit, ha aplaudido la decisión de cerrar la investigación y ha argüido que "es bueno que la Fiscalía aceptara el testimonio de los valientes policías que neutralizaron a un terrorista que intentó llevar a cabo un ataque en el Monte del Templo".

Ben Gvir ha usado así el término usado por los judíos para referirse a la Explanada de las Mezquitas, situadas en la Ciudad Vieja de Jerusalén y un epicentro del repunte de las tensiones durante los últimos meses. La muerte de El Asibi tuvo lugar además en pleno mes de Ramadán, que este año empezó antes de la Semana Santa y el Pésaj, la Pascua Judía.