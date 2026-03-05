La Fiscalía de Libia ordena detener a tres sospechosos por el asesinato del hijo mayor de Gadafi

Archivo - El hijo mayor del fallecido líder libio Muamar Gadafi, Saif al Islam - Europa Press/Contacto/Cai Yang - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Libia ha ordenado este jueves la detención de tres sospechosos por el asesinato del hijo mayor del fallecido líder libio Muamar Gadafi, Saif al Islam, quien murió tiroteado a manos de varios hombres armados en su domicilio en la ciudad de Zintan, al suroeste de la capital, Trípoli, a principios del mes de febrero.

La Fiscalía ha explicado en un comunicado publicado en redes sociales que los investigadores acudieron al lugar de los hechos y analizaron pruebas, escucharon testimonios de testigos y llevaron a cabo la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Tras las pesquisas iniciales, los equipos rastrearon "con éxito" los movimientos de los sospechosos, pudiendo identificar incluso varios vehículos utilizados durante el crimen, y finalmente emitieron órdenes de arresto en su contra, si bien la Fiscalía no ha dado detalles de sus identidades.

"Los autores emboscaron a la víctima, escalaron el muro de su domicilio y le dispararon en el patio de su casa hasta provocarle la muerte", reza el comunicado de la Fiscalía, que agrega que los sospechosos vigilaron a la víctima hasta que pudieron cometer el crimen.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a la cadena de televisión Al Masar que en el cuerpo del hijo de Gadafi se encontraron 19 balas y que los guardias de seguridad abandonaron el lugar aproximadamente 90 minutos antes del tiroteo, si bien las cámaras de vigilancia internas estaban operativas.

El hijo mayor de Gadafi, quien fue considerado en el pasado como un posible sucesor de su padre --capturado y ejecutado en octubre de 2011 durante un levantamiento armado en el marco de la 'Primavera Árabe'-- fue condenado a muerte en julio de 2015 por un tribunal libio por cargos de crímenes de guerra cometidos precisamente durante dicho conflicto tras ser detenido en noviembre de 2011.

Sin embargo, una milicia afín a las autoridades instauradas en el este del país respaldada por el Ejército Nacional Libio --encabezado por Jalifa Haftar--, le puso en libertad en 2017 tras seis años en sus manos, una medida criticada por el Gobierno reconocido internacionalmente, que cargó contra la "amnistía" aprobada por el Parlamento con sede en Tobruk.

Saif al Islam, sobre quien además pesaba una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), se presentó en 2021 a las elecciones presidenciales convocadas para ese año, que fueron finalmente canceladas, sin que hasta ahora se haya fijado una nueva fecha para la celebración de los comicios.