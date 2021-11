La Fiscalía peruana abre una investigación preliminar al ministro de Defensa por presuntas presiones

Archivo - El ministro de Defensa de Perú, Walter Ayala, y el presidente, Pedro Castillo - Alberto Orbegoso/Presidencia Per / DPA - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, ha abierto este jueves una investigación preliminar contra el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, tras las denuncias de presuntas "presiones" para influir en ascensos irregulares dentro del Ejército.

El Ministerio Público ha justificado que Ávalos ha tomado la decisión "después de realizar un exhaustivo y riguroso análisis de todas las declaraciones públicas formuladas por los ex altos oficiales", en referencia a los ex comandantes de la institución castrense peruana que a principios de semana pronunciaron sus denuncias.

Según la Fiscalía peruana, se investigan presuntos delitos de abuso de autoridad y ascenso ilegal, infracciones previstas y sancionadas en el Código Penal, ha avisado, para recordar que tiene la facultad de "llevar a cabo investigaciones a los altos funcionarios del Estado que tienen la prerrogativa del antejuicio constitucional".

De esta forma, en los próximos días, la Fiscalía tomará declaración a Ayala y Pacheco "ante las informaciones públicas propagadas en los últimos días sobre las presuntas presiones que funcionarios del Poder Ejecutivo habrían ejercido sobre los ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú para influir en los ascensos militares", ha indicado el ente en un comunicado.

También tomará declaración a los ex comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú José Vizcarra Álvarez y Jorge Chaparro Pinto, respectivamente, quienes denunciaron las presiones a principios de semana. Tanto Vizcarra como Chaparro señalaron que dichos ascensos serían irregulares al no cumplir con la meritocracia y el debido proceso requerido, denunciando posteriormente que habrían sido retirados de sus cargos al no plegarse a estas supuestas presiones.