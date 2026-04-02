La Fiscalía polaca acusa a tres personas de sabotaje por incendio de un centro comercial en Varsovia en 2024

Archivo - Centro comercial Marywilska 44 en Varsovia, devorado por las llamas tras un incendio en 2024. - Europa Press/Contacto/Marcin Banaszkiewicz/Fotonew

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Polonia ha acusado este jueves a tres personas de sabotaje por su responsabilidad en el incendio intencionado de un centro comercial en la capital del país, Varsovia, en mayo de 2024.

Entonces el fuego en el centro comercial Marywilska 44 de Varsovia destruyó a primera hora del día, antes de su apertura, alrededor de 1.400 tiendas y establecimientos de servicios, sin dejar heridos.

Ahora la Fiscalía ha acusado a cinco personas del ataque, a tres de las cuales se les imputa delitos de sabotaje, mientras que dos de ellos están supuestamente implicados en otros ataques en países bálticos.

Las autoridades polacas han vinculado este incendio a campañas de sabotaje rusas contra naciones que apoyan a Ucrania, y aluden a episodios similares en Lituania y Letonia.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, hace ya casi un año afirmó que "con certeza" Rusia estaba detrás del ataque cuando se conocieron las primeras detenciones por el incidente. Entonces Tusk incidió en que el fuego "fue provocado por los servicios secretos rusos".