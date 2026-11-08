La Fiscalía polaca investiga como acto de terrorismo el tiroteo masivo que se ha saldado con seis muertos en Cracovia

Archivo - Fiscalía regional de Varsovia, Varsovia, Polonia (Archivo) - Damian Burzykowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Nacional de Polonia está tratando como posible acto de terrorismo el tiroteo masivo que ha tenido lugar este sábado en la plaza del Mercado Principal de Cracovia, donde al menos seis personas han fallecido y y más de una docena han resultado heridas --incluidos varios policías-- por disparos efectuados por un individuo que abrió fuego indiscriminadamente desde un coche.

El procedimiento ha sido asumido por la unidad especializada en delincuencia organizada y corrupción de la Fiscalía Nacional en Malopolska, organismo competente para investigar los delitos de naturaleza terrorista. Según la calificación jurídica inicial, el objetivo del ataque habría sido "intimidar gravemente a muchas personas", por lo que se investiga como acto terrorista al amparo de los artículos 148.3 (homicidio) y 115.20 (delito de terrorismo) del Código Penal polaco.

Las autoridades investigan también el homicidio de otras tres personas, los padres y la hermana del atacante, cuyos cuerpos han sido encontrados en la vivienda de la familia en Ostrowiec Swietokrzyski, al considerar que ambos sucesos fueron cometidos presuntamente por el mismo individuo.

Los nueve asesinatos, cometidos con armas de fuego, están sujetos a la pena máxima de cadena perpetua, según ha señalado el ministro de Justicia y fiscal general, Waldemar Zurek.

Los investigadores han trabajado durante toda la noche en la inspección de los escenarios de ambos crímenes y continúan recabando o pruebas para reconstruir lo sucedido y esclarecer todas las circunstancias. "Asegurar el material probatorio y determinar el curso completo de las acciones del autor son las prioridades" de la investigación, ha aseverado Zurek.

En este contexto, el fiscal general ha reivindicado que el Estado debe responder a estos episodios de violencia "de manera firme, eficiente y haciendo pleno uso de los instrumentos legales disponibles", al tiempo que ha insistido en que "la seguridad de los ciudadanos es la prioridad absoluta".