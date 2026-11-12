La Fiscalía de Polonia investiga difamaciones en una cadena de televisión sobre el ataque en el centro de Cracovia

Recuerdan a las víctimas del ataque en Cracovia. - Kai Jane / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cracovia y la de Szczecin han abierto sendas investigaciones este jueves sobre los comentarios vertidos en una cadena de televisión TV Republika tras el ataque armado en el centro de Cracovia, que dejo nueve muertos, después de que en plena retransmisión se dudara de la presencia policial en la zona del atentado.

"Se trata de difamaciones contra los agentes de Policía de Cracovia, al afirmar que la Policía no estuvo presente en el lugar de los hechos, así como de la difusión de información, durante una retransmisión en directo, sobre la supuesta participación de extranjeros en el ataque a la plaza del mercado", ha informado el portavoz de la Fiscalía de Distrito de Cracovia, Tomasz Waszczuk, en declaraciones a la agencia PAP.

Las denuncias se centran en las sospechas de difusión de información falsa por parte de un periodista de la cadena polaca respecto a la actuación de la Policía y sobre insultos públicos contra un grupo de personas por razón de su nacionalidad, tras sugerirse que había extranjeros implicados en el ataque.

"Nadie está por encima de la ley", ha expuesto el ministro de Justicia polaco, Waldemar Zurek, quien ha incidido en que "la libertad de los medios es el fundamento de la democracia", pero en este caso se trata de "asumir responsabilidad" por las palabras que se vierten en un canal de televisión. "Especialmente cuando se las dice públicamente, a millones de oyentes", ha indicado.

Tal y como ha dicho no se pide revelar fuentes periodísticas protegidas por ley, sino asegurar pruebas. "El fiscal debe tener la posibilidad de determinar si se ha cometido un delito y quién es el responsable", ha dicho defendiendo su actuación.

El ataque comenzó sobre las 15.00 horas del sábado, cuando un hombre llegó en coche a la plaza del mercado y abrió fuego indiscriminadamente.