La Fiscalía reclama 12 años de cárcel contra el único condenado por violar a Gisèle Pelicot que recurrió

La Fiscalía francesa ha reclamado doce años de cárcel para Husamettin Dogan, el único condenado por las violaciones múltiples sufridas por Gisèle Pelicot y organizadas por su propio marido que presentó recurso tras un primer juicio que concluyó en diciembre de 2024.

Dogan ha alegado durante los tres primeros días de vista que fue "engañado" por Dominique Pelicot, a quien describió como un "manipulador". Según su versión, pensaba que Pelicot sí había obtenido el consentimiento de su mujer, un dato que ya quedó demostrado que no era tal en el primer juicio, que concluyó con medio centenar de condenados.

"Por supuesto que Giséle Pelicot no lo consentía", ha esgrimido el fiscal Dominique Sié en su último turno de palabra, en el que ha señalado a Dogan como plenamente responsable de un delito de violación con agravantes cometido en junio de 2019 en la localidad de Mazan, en el sur de Francia.

La Fiscalía ha recordado que la mujer aparece inmóvil en los vídeos y que tanto los expertos que han comparecido en el juicio como otros acusados han descartado que hubiese consentimiento alguno, según Franceinfo. Por ello, ha reclamado para el acusado la misma pena que ya solicitó el Ministerio Público en primera instancia, aunque finalmente la condena fue de nueve años.

La propia víctima también recriminó el miércoles a Dogan que se presentase como una "víctima" de Dominique Pelicot. "¿Víctima de qué? La única víctima en esta sala soy yo. Asume la responsabilidad de tus actos y deja de escudarte en tu cobardía espetó la mujer.