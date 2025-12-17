La Fiscalía solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos

Archivo - El expresidente francés Nicolas Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, - Europa Press/Contacto/Michtof - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Francia ha solicitado un nuevo juicio contra el expresidente Nicolás Sarkozy en el marco de una trama de manipulación de testigos en el caso que lo llevó a la cárcel el pasado octubre por la supuesta financiación de su campaña electoral en 2007 con fondos libios.

El organismo ha pedido que el exmandatario sea juzgado por los cargos de conspiración para cometer fraude en asociación criminal y la recepción de bienes robados en relación con la manipulación de testigos, según un comunicado del que se ha hecho eco la emisora pública france info.

Asimismo, ha pedido la celebración de un juicio contra la esposa de Sarkozy, Carla Bruni, por el cargo de conspiración para cometer fraude en asociación criminal, si bien ha solicitado el sobreseimiento parcial de la exmodelo por el segundo de los dos delitos atribuidos al expresidente.

El Ministerio Público ha extendido la solicitud para otras nueve personas que, según los investigadores, estuvieron involucradas en una operación para que el difunto empresario Ziad Takieddine se retractase, como finalmente pasó, de unas declaraciones en las que se identificaba en un inicio como intermediario de la entrega de 5 millones de euros del régimen de Muamar Gadafi a la campaña de Sarkozy. A cambio de una suma de 600.000 euros, buscaban que el empresario se desdijera en los medios de comunicación y después a través de un notario ante la Justicia.

El exjefe del Elíseo, que ha negado sistemáticamente haber cometido ningún delito, fue encarcelado el pasado octubre por la presunta financiación de su campaña con fondos del régimen del difunto líder libio Muamar Gadafi. Fue puesto en libertad tras pasar 20 días en la prisión parisina de La Santé, a raíz de una solicitud de sus abogados, aunque con medidas de control judicial.