Flávio Bolsonaro afirma que su padre desconocía su vídeo hecho con IA y defiende su uso: "No tiene nada malo"

Acto de campaña del candidato Flávio Bolsonaro en el que se emitió un vídeo realizado con IA de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. - Europa Press/Contacto/Paulo Lopes

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Flávio Bolsonato, candidato a las próximas elecciones de octubre, ha asegurado que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, desconocía el vídeo con inteligencia artificial para el que se utilizó su imagen --por lo que podría perder el arresto domiciliario y regresar a la cárcel-- y ha defendido que no se infringieron las normas electorales: "No tiene absolutamente nada malo", ha argumentado.

Para Flávio Bolsonaro resulta "obvio" que su padre "no tenía ni idea de que iba a mostrar un vídeo de sí mismo creado con inteligencia artificial" y que "obviamente" su equipo de campaña y él estudiaron las repercusiones legales que podría tener la difusión de estas imágenes "y no tiene absolutamente nada de malo".

"Esto está prohibido siempre que exista la intención de engañar, de confundir a quien esté viendo este vídeo con IA", ha argumentado el hijo del expresidente, que recuerda cómo las imágenes comienzan con un falso Bolsonaro diciendo: "Este no soy yo. Estoy encarcelado injustamente, acusado de cosas que no hice. Este vídeo fue creado con inteligencia artificial".

"Él avisa para que no quede duda de que el vídeo está hecho con IA", ha remarcado en un mensaje difundido a través de redes sociales, después que el Tribunal Supremo le instara a explicar si aquellas imágenes fueron difundidas con el conocimiento de Jair Bolsonaro, quien cumple ahora pena de prisión por golpe de Estado, pero bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

En caso de que el expresidente fuera consciente de aquello, podría estar infringiendo las medidas cautelares que se le impusieron a cambio de poder seguir cumpliendo condena en su domicilio. "Constituiría una nueva y grave transgresión", afirmó el juez del Supremo e instructor de su causa, Alexandre de Moraes.

Bolsonaro tiene sus derechos políticos suspendidos tras ser condenado a más de 27 años de prisión por delitos de rebelión durante el intento de golpe de Estado de 2022 y tiene prohibido, incluso a través de terceros, el uso de redes sociales, en un contexto en el que no es la primera vez que tensa las cautelares.

Asimismo, las autoridades electorales también analizan si aquello contraviene también la legislación uso de 'deep fake' con fines electoralistas no están permitidos. Anteriormente, De Moraes ya sancionó al Flávio Bolsonaro con 90 días sin poder visitar a su padre por divulgar una carta del expresidente brasileño en la que le aupaba como portavoz y mejor candidato para estas elecciones.

Las restricciones además se extendieron a todas aquellas visitas con fines políticos y electorales, además de otras de 30 días a cualquier persona, sea por la razón que fuera, a excepción de sus servicios médicos y abogados.