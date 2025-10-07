La Flotilla de la Libertad con siete españoles a bordo espera llegar "en un plazo de 24 a 48 horas" a Gaza

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Flotilla de la Libertad que navega con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza se encuentra este martes a unas 180 millas náuticas (unos 330 kilómetros) de las costas del enclave palestino, a donde espera llegar "en un plazo de 24 o 48 horas" si antes no es interceptada por las fuerzas israelíes, que ya abordaron la semana pasada más de 40 buques de la Global Sumud Flotilla.

Israel establece una "zona de exclusión" de 150 millas en torno a la Franja, por lo que los organizadores de esta nueva flotilla han advertido de que están "a punto de llegar" a la potencial aérea de "interceptación" y ha exigido "un paso seguro" para sus barcos.

En total, se trata de siete veleros y de un antiguo ferry, el 'Conscience', que ya fue atacado en mayo de este año por drones en una iniciativa previa. Los organizadores han confirmado que a bordo de todas estas embarcaciones viajan más de 150 activistas de 30 países, entre los que hay siete ciudadanos españoles.

"Con periodistas retransmitiendo en directo y médicos de primera línea a bordo, cualquier intento de abordar o bloquear esta flotilla corre el riesgo de exponer aún más a Israel y su asedio ilegal al escrutinio mundial sin filtros, lo que convertiría la interceptación no solo en un crimen humanitario, sino en una catástrofe de relaciones públicas", ha advertido la flotilla.

La interceptación de la Global Sumud Flotilla se saldó con más de 400 detenidos, entre ellos 49 españoles. Israel ha deportado ya a la gran mayoría, aunque este martes aún mantenía bajo custodia a seis, incluida una ciudadana española acusada de agredir a una funcionaria en la prisión.