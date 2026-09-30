Flydubai confirma un "altercado en cabina" en el vuelo desviado a Arabia Saudí

Imagen de archivo de un avión de Flydubai en el aeropuerto israelí de Ben Gurión. - Jamal Awad/dpa

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea emiratí Flydubai ha confirmado este miércoles que se produjo "un altercado en la cabina de mando" del avión que volaba Emiratos Árabes Unidos (EAU) a Israel y que tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, al tiempo que insistido en que las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido por lo que ha pedido no especular sobre el origen del incidente.

"El 30 de septiembre se produjo un altercado en la cabina de mando del vuelo FZ1073, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) hasta el Aeropuerto Internacional Ben Gurión (TLV)", ha indicado un portavoz de la compañía en declaraciones a Europa Press.

Así, ha señalado que la situación "fue controlada con éxito por miembros de la tripulación" de la propia aerolínea, como se venía informando durante las últimas horas, y ha explicado que estos miembros "desviaron el avión y lo aterrizaron de forma segura en el aeropuerto saudí de Tabuk". "Todos los pasajeros y miembros de la tripulación se encuentran a salvo", ha añadido.

En este sentido, ha aclarado que dos aviones han sido enviados a Tabuk, una ciudad de noroeste de Arabia Saudí, "para trasladar a los pasajeros y la tripulación". "Este incidente no afecta a otras operaciones programadas en la red de Flydubai", ha apuntado.

NO DETALLA EL ORIGEN DEL INCIDENTE Y PIDE NO ENTRAR EN ESPECULACIONES

"En esta fase inicial, se desconocen las causas y los motivos subyacentes de este suceso, los cuales son objeto de una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de realizar especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos", ha solicitado el portavoz de la empresa, que ha incidido en que la prioridad de la aerolínea es "garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos los pasajeros y miembros de la tripulación afectados".

Desde Israel no han tardado en criticar lo sucedido, que ha sido tildado por el propio primer ministro, Benjamin Netanyahu, de "grave incidente de seguridad", al tiempo que ha recordado que casi todos los pasajeros son de nacionalidad israelí.

Así, ha afirmado que "todos los pasajeros han sido evacuados de la zona de peligro, mientras que el piloto implicado ha sido detenido y está siendo interrogado y ha señalado que están en estrecho contracto con las autoridades saudíes para "garantizar la seguridad de los pasajeros y que regresen a Israel cuanto antes y de la mejor manera posible".

Las circunstancias en torno al incidente siguen investigándose, si bien declaraciones de varios pasajeros citados por medios israelíes apuntan a que varios de ellos intervinieron ante un presunto intento por parte de uno de los pilotos de hacerse con el control del aparato y estrellarlo, lo que derivó en una pelea.

Las alertas saltaron esta mañana después de que se emitiera una señal de alarma desde la cabina del aparato sobre el espacio aéreo jordano. Asimismo, la alerta estuvo acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo que Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión, que finalmente logró aterrizar.