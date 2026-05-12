Las FMP de Irak lanzan una operación tras las informaciones sobre la supuesta presencia de una base de Israel

Archivo - Bandera de Irak en la capital, Bagdad (archivo) - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), formadas por decenas de milicias mayoritariamente proiraníes e integradas en las fuerzas de Irak, han anunciado este martes operaciones en el desierto occidental para inspeccionar la supuesta presencia de una base clandestina de Israel en la zona, tal y como reveló durante el fin de semana el diario estadounidense 'The Wall Street Journal'.

El jefe del Mando de Operaciones en el Éufrates Medio de las FMP, Sayad al Asadi, ha afirmado que las operaciones, en las que participa el Ejército iraquí, se centran en la zona desértica de Nayaf con el objetivo de "establecer control en la zona desde cuatro ejes", según un comunicado publicado por esta organización paramilitar.

Así, ha resaltado que "las fuerzas de seguridad empezaron a avanzar desde el puesto de Al Faj" con el objetivo declarado de "establecer un control total" en la zona, con una zona de acción en un radio de 120 kilómetros, llegando hasta la zona de la frontera con Arabia Saudí.

El comunicado ha sido publicado poco después de que el Mando de Operaciones Conjuntas del Ejército de Irak recalcara que "no existen bases o fuerzas no autorizadas" en esta zona del país, apuntando a un enfrentamiento con "patrullas desconocidas respaldadas por aviones" el 5 de marzo de 2026, sin pronunciarse al país al que pertenecerían estas fuerzas.

En este sentido, ha manifestado que las fuerzas de seguridad se enfrentaron a estos elementos, obligándolos a "retirarse aprovechando la cobertura aérea", unos combates que se saldó con la muerte de un agente iraquí. "No existen bases o fuerzas no autorizadas desde la fecha mencionada hasta el día de hoy", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

Por ello, ha subrayado que "algunos intentan explotar políticamente este incidente" y ha alertado de que estas informaciones "dañan la reputación de Irak y sus mandos de seguridad". "Se tomarán las medidas legales necesarias contra cualquiera que intente difundir información engañosa o rumores malintencionados", ha apostillado.

Las operaciones llegan días después de que 'The Wall Street Journal' informara durante el fin de semana de que Israel llegó a establecer una base militar clandestina en esta zona desértica de Irak para apoyar su ofensiva aérea contra Irán, lanzada el 28 de febrero por sorpresa junto a Estados Unidos.

Según estas informaciones, atribuidas a fuentes oficiales estadounidenses, las fuerzas israelíes llegaron a lanzar bombardeos contra tropas iraquíes que casi llegaron al lugar --levantado poco antes del inicio de la ofensiva contra Irán y con conocimiento de Washington--, lo que podría coincidir con el relato de Bagdad sobre combates en la zona.

Hasta el momento, ni las autoridades de Israel ni las de Estados Unidos se han pronunciado sobre la veracidad de las informaciones de 'The Wall Street Journal', publicadas en medio de un alto el fuego alcanzado el 8 de abril entre Washington y Teherán y el estancamiento del proceso diplomático para alcanzar un acuerdo de paz.