Foro Penal advierte de la situación de los presos políticos en Venezuela tras el ataque de EEUU

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Foro Penal ha advertido este sábado de la situación de los presos por motivos políticos que están encarcelados en Venezuela y su condición "particularmente vulnerable" en medio del ataque estadounidense contra el país.

"En estos momentos de incertidumbre, hacemos un llamado al estricto respeto a la vida y a la integridad física de las personas presas con fines políticos en Venezuela", ha publicado director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, en un mensaje difundido en redes sociales.

Himiob ha destacado que "no tenemos información sobre su situación actual y el aislamiento al que están sometidos los hace particularmente vulnerables". "Nos mantenemos en contacto con sus familiares y hemos activado nuestro sistema de guardia permanente", ha añadido.

Este mismo viernes el Foro Penal informaba de la "44 excarcelaciones de presos políticos", incluidos 42 hombres y 2 mujeres, que se sumarían a otras 61 excarcelaciones de las que dio cuenta el grupo el pasado 29 de diciembre.

El pasado 20 de diciembre el Foro Penal publicó su balance anual en el que daba cuenta de un total de 902 presos por motivos políticos en Venezuela hasta el 15 de diciembre.