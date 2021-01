Fotos del asalto al Capitolio de partidarios de Trump en Estados Unidos

MADRID, 6 Ene. (EDIZIONES) -

Un grupo de manifestantes a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han conseguido este miércoles superar las medidas de seguridad que rodean el Capitolio en Washington y han asaltado el edificio, en plena sesión de ambas cámaras del Congreso para certificar la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre.

Las imágenes captadas por los medios muestra el caos que se ha producido en el edificio con algunos agentes de Policía disparando gas pimienta para intentar dispersar a la multitud mientras algunos manifestantes se fotografiaban en los despachos de los representantes.

Esta situación ha llevado al cierre del Capitolio, edificio que alberga las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, mientras que la sala de sesiones de la Cámara de Representantes ha sido evacuada.

