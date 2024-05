Fracasan en la Knesset tres intentos para presentar mociones de censura contra el Gobierno de Netanyahu

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una vistia a la base aérea de Tel Nof (archivo) - Kobi Gideon/GPO/dpa - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Israel, conocido como Knesset, ha rechazado este lunes hasta tres intentos de la oposición de presentar mociones de censura contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, duramente criticado por su respuesta a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre y la gestión de la posterior guerra.

Las proposiciones presentadas por el liberal Yesh Atid, liderado por el ex primer ministro Yair Lapid; el Partido Laborista; y la coalición Hadash Ta'al, formada por socialistas y arabeisraelíes, no han logrado reunir en el Parlamento los apoyos necesarios para poder seguir adelante, según recoge 'The Times of Israel'.

Esta noticia se produce en una jornada marcada por la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) de solicitar órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra varios altos cargos de Hamás, como el líder de la milicia en Gaza, Yahya Sinwar, o el jefe político de la formación, Imsail Haniye.

De hecho, durante su discurso previo a la votación en la Knesset para acpetar a trámite las mociones de censura, Lapid ha cargado contra el Likud, el partido de Netanyahu, por su empeño en un consenso entre gobierno y oposición para rechazar la decisión de la Fiscalía del TPI, pero no para una línea común a la hora de gestionar la guerra contra Hamás.

"Leí la carta que los miembros del Likud están firmando ahora contra el decreto de La Haya para presentar una orden de arresto contra el primer ministro israelí. Tráelo, lo firmaremos. Será un documento a la vez de coalición y de oposición", ha manifestado el destacado líder opositor.

"Pero ¿dónde está la carta de todos los miembros del Likud que dicen que no descansaremos hasta que todos los secuestrados regresen a casa? ¿Dónde está la carta de todos los miembros del Likud que dicen que devolveremos a los habitantes el norte antes del 1 de septiembre?", ha cuestionado Lapid.

Así las cosas, el que fuera primer ministro antes del regreso al poder de Netanyahu en diciembre de 2022 ha advertido de que "con este gobierno" Israel "no ganará la guerra", y ha denunciado que el actual Ejecutivo está formado por "descuidados y poco profesionales".

La oposición israelí ha recriminado durante los últimos meses al Ejecutivo de Netanyahu su gestión de la situación en el país tras los ataques de Hamás de comienzos de octubre, que dejaron casi 1.200 muertos y 240 rehenes, y motivaron la cruenta respuesta israelí en la Franja de Gaza, que se cobra ya la vida de más de 35.000 palestinos.