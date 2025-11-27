El francés Lucas Philippe es elegido como nuevo presidente del comité ejecutivo de Interpol

Archivo - Logo de la Interpol en un teléfono móvil - Europa Press/Contacto/Thomas Fuller - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El francés Lucas Philippe ha sido elegido este jueves como nuevo presidente del comité ejecutivo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), una votación en la que también han sido elegidos los vicepresidentes para Europa, Asia y África.

"Lucas Philippe, de Francia, ha sido elegido presidente del comité ejecutivo de Interpol", ha indicado el organismo, que recuerda que su mandato durará cuatro años. Los otros nominados eran el etíope Demelash Gebremicheal Weldeyes, la namibia Anne-Marie Nainda y el turco Mustafa Serkan Sabanca.

Por su parte, el chino Wang Yong ha sido elegido como vicepresidente para Asia, con la japonesa Kazumi Ogasawara como delegada para Asia. A ellos se suman el italiano Stefano Carvelli como delegado para Europa y el tunecino Issam Fetoui y el keniano Mohammed Ibrahim Amin como delegados para África.

El secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, ha destacado tras ello que "ante una criminalidad transnacional cada vez más compleja, fortalecer las estructuras de gobernanza de Interpol es más importante que nunca", según un comunicado publicado por la organización.

"Espero trabajar con los nuevos y anteriores miembros del Comité Ejecutivo para escuchar y responder juntos a las necesidades de nuestros países miembro mientras hacen frente a amenazas existentes y emergentes", ha agregado Urquiza.

Philippe, de 53 años y consejero para Europa y Asuntos Internacionales del director de la Policía francesa, sucede de esta forma al emiratí Ahmed Naser al Raisi, quien hace frente a varias demandas judiciales en Europa por supuestas torturas.