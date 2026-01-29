Francia afirma que los combates en el Donbás son "intensos" pero el avance ruso se ha detenido

Archivo - Miembros del Ejército ruso en el este de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Dmitry Yagodkin - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Francia ha señalado este jueves que los combates en el este de Ucrania siguen "igual de intensos", y los choques se concentran en el frente del Donbás, apuntando que el avance de Rusia se ha detenido y "las ganancias territoriales son muy escasas".

"Los combates siguen siendo igual de intensos, pero el avance de las Fuerzas Armadas de Rusia se ha detenido y sus ganancias territoriales son muy escasas", ha recogido un balance del Ejército francés respecto a la guerra a gran escala en Ucrania, que en unas semanas cumple su cuarto aniversario.

En este sentido, el Ejército francés ha subrayado que las fuerzas ucranianas han ido "recuperado posiciones" en varios sectores del frente.

La información difundida por Francia señala que Rusia sigue concentrando sus ataques contra infraestructuras energéticas y civiles en el este de Ucrania, mientras que el Ejército ucraniano ha atacado objetivos energéticos en la la región de Vorónezh, a 465 kilómetros de Moscú, y en la península de Crimea.