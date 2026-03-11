Francia y Alemania aseguran no tener confirmación del minado del estrecho de Ormuz por parte de Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Francia y Alemania han asegurado este miércoles que no tienen confirmación de que el estrecho de Ormuz esté minado, después de que el Ejército estadounidense haya anunciado la destrucción de hasta 16 buques de minadores iraníes en este importante enclave comercial, en medio de la guerra abierta en Oriente Próximo desde el ataque de Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva sorpresa contra Teherán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses de Washington en sus vecinos del golfo Pérsico.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado que "no tiene confirmación ni de los servicios socios ni de nuestros propios servicios de inteligencia" del uso de minas navales por parte de Irán en el estrecho de Ormuz, y ha apuntado al respecto que esto "sería una decisión difícil" para Teherán, unas declaraciones que ha emitido al término de un encuentro con líderes del G7 en un vídeo difundido por el Elíseo en redes sociales.

En términos similares se ha expresado el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmando que no tiene "indicios" del minado del estrecho de Ormuz, al tiempo que ha eludido abogar por el envío de buques de desminado a la zona, si bien ha reconocido que "pácticamente no hay tráfico marítimo y nadie en la región se ve en condiciones de garantizar la protección necesaria" a las embarcaciones.

"Este bloqueo de facto del estrecho de Ormuz tiene, por supuesto, graves consecuencias para la seguridad energética y el suministro energético, especialmente en Asia", ha advertido desde Doha, donde se ha reunido con su homólogo y primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani.

Wadephul, que ha advertido asimismo de las repercusiones indirectas de este bloqueo en el mercado europeo y en el suministro energético mundial, ha insistido en el diálogo para poner fin a la crisis actual, afirmando que "solo veo una solución diplomática y no militar para esta cuestión del paso seguro por el estrecho de Ormuz".

En su encuentro con Al Thani, ha manifestado la solidaridad de Berlín con Qatar así como con "(sus) socios" del golfo Pérsico, quienes "se ven envueltos en un conflicto en el que no están involucrados", ha denunciado en redes sociales. "Estos ataques ponen en peligro a la población civil y el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una arteria clave para el suministro energético mundial. Los ataques de Irán deben cesar y la seguridad en el Golfo debe restablecerse sin demora", ha defendido.

El estrecho de Ormuz, que conecta los golfos Pérsico y de Omán, a su vez conectado con el mar Arábigo, es uno de los pasos más importantes del comercio energético mundial: cada día canaliza aproximadamente una quinta parte del transporte mundial de petróleo.