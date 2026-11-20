El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez. - Alexis Sciard / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha alertado este viernes del significativo uso de la violencia en los institutos del país durante las protestas a pesar de las prohibiciones impuestas por las autoridades a la venta de determinados fuegos artificiales generalmente usados por grupos de manifestantes.

Nuñez, que ha lamentado que existe una "gran dificultad para frenar las compras de este tipo de objetos por Internet", ha afirmado que las últimas jornadas de han caracterizado, precisamente, por un aumento de estos incidentes, especialmente con petardos.

"Ayer fue un día con muchos ataques con morteros en varios centros educativos (...), ha sido así desde el principio", ha lamentado en declaraciones a la cadena de televisión BFMTV, donde ha afirmado que se han denunciado 77 ataques en total.

Asimismo, ha aclarado que para este sábado se mantendrá nuevamente el gran dispositivo policial desplegado en anteriores fines de semana por las protestas contra el Gobierno, que ha insistido en que el uso de este tipo de fuegos artificiales sigue prohibido al menos hasta el 27 de noviembre.

"El despliegue será exactamente el mismo que los sábados anteriores, es decir, aproximadamente 70.000 policías y gendarmes que se movilizarán por todo el territorio nacional", ha aclarado. "No bajamos la guardia", ha enfatizado.

La fuerte ola de protestas que afecta a Francia desde el pasado mes de octubre fue impulsada principalmente por estudiantes que buscaban acabar con los recortes en el sistema educativo y propiciar mejoras ate el encarecimiento del coste de vida y la situación de los servicios públicos.

Desde entonces, las movilizaciones han ido extendiéndose por las principales ciudades el país para ejercer presión sobre el Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, si bien se han registrado también disturbios y saqueos en algunas de estas zonas. La próxima convocatoria oficial a gran escala está prevista para el próximo jueves, según los sindicatos.