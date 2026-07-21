Francia convoca al encargado de negocios de Irán tras el arresto de dos trabajadores de su Embajada en Teherán

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, durante un reciente viaje a Polonia. - Europa Press/Contacto/Kai Taller/Arenaakcji

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Francia ha convocado este martes al encargado de negocios de Irán para expresarle la queja formal tras la detención de dos trabajadores de su Embajada en Teherán que fueron retenidos e interrogados el domingo por la noche en un acto de "intimidación" que París ha calificado de "extremadamente grave".

"A petición del ministro de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, el encargado de negocios de la República Islámica de Irán ha sido convocado hoy por el secretario general del Quai d'Orsay, a raíz del acto de intimidación extremadamente grave del que fueron víctimas, el 19 de julio, dos funcionarios de la Embajada de Francia en Irán", ha indicado el propio Ministerio francés en un comunicado.

Respecto al encuentro con el representante iraní, informa de que se le transmitió la "más firme condena de esta agresión premeditada y deliberada". "Esta constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y de las Convenciones de Viena, de las que Irán es parte, que garantizan la seguridad del personal diplomático y constituyen la base de las relaciones entre Estados", ha insistido.

El Ministerio de Exteriores galo recalca que se trata de un "incidente gravísimo e inadmisible" que "no podrá quedar sin consecuencias", por lo que espera que ahora las autoridades de Teherán "aclaren este incidente, castiguen a sus autores y garanticen la seguridad de sus instalaciones y de sus funcionarios".

La denuncia de Barrot llegó este lunes cuando desveló el acto de "intimidación" vivido por los trabajadores de la Embajada francesa en Teherán. "Fueron objeto de un acto de intimidación sumamente grave por parte de los servicios de seguridad iraníes, en flagrante violación de su inmunidad diplomática", criticó el titular de Exteriores de Francia.

Según detalló, ambos estuvieron detenidos durante varias horas "sin motivo", fueron interrogados y uno de ellos fue maltratado antes de que los dos pudieran regresar a la Embajada, donde se cobijaron a la espera de regresar a Francia.