Francia declara la alerta roja en el norte del país ante la llegada de la tormenta 'Goretti'

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han declarado este jueves la alerta roja en el departamento de la Mancha, en el norte del país, ante la llegada de la borrasca 'Goretti', que ha provocado ya la cancelación de vuelos y fuertes nevadas en zonas de Europa.

La agencia de meteorología de Francia ha emitido la alerta para todo el departamento y ha advertido de que se esperan ráfagas de viento de unos 160 kilómetros por hora, por lo que ha pedido a la población extremar las precauciones.

"Hacia la tarde del jueves, la perturbación asociada a la borrasca 'Goretti' se acercará a Bretaña y, durante la tarde y la noche del día siguiente, afectará rápidamente a todas las zonas del noroeste del país. En el departamento de la Mancha también se esperan ráfagas de hasta 140 kilómetros por hora en zonas del interior", recoge el texto.

Las autoridades han declarado también la alerta naranja por esta misma borrasca en más de una veintena de departamentos del norte, noroeste y oeste del país, entre ellos la región de París, en la que se encuentra la capital. En estas zonas se esperan vientos de hasta 140 kilómetros por hora.