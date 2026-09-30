Francia declara la alerta roja en el sur del país por peligro de inundaciones

Archivo - Imagen de archivo de inundaciones en un pueblo de Francia. - Pascal Lachenaud/AFP/dpa - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Francia ha emitido este miércoles una alerta roja por lluvias torrenciales y posibles inundaciones para los departamentos Gard y Hérault, en el sur del país, según ha informado la agencia de meteorología del país Météo-France.

Los dos departamentos se preparan así para un fenómeno meteorológico "fuera de lo ordinario", provocado por las intensas precipitaciones previstas para este miércoles y próximos días, que serán especialmente fuertes. "Las precipitaciones durante este periodo oscilarán aproximadamente entre 200 y 250 milímetros, con zonas donde alcanzarán entre los 300 y los 400 milímetros", recoge la alerta.

Además, las autoridades han advertido de que a lo largo de la jornada podrían registrarse graves inundaciones incluso en zonas en las que no suele ser común que se registren, por lo que han señalado que el tráfico ferroviario "se verá gravemente afectado" y se ha procedido de forma preventiva al cierre de algunos colegios.

"Las lluvias intensas asociadas a este episodio mediterráneo afectarán también al departamento de Bocas del Ródano a lo largo del día, lo que podría obligar a declarar la alerta naranja en dicha zona", han apuntado.

La temperatura del mar es un factor agravante en estos episodios, ya que el Mediterráneo registra actualmente "temperaturas entre 2 y 5 grados por encima de lo habitual", recalca el documento, que insta a no trasladarse en automóvil en caso de inundación.