Francia incauta en el Mediterráneo un petrolero sospechoso de ser parte de la 'flota fantasma' de Rusia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (archivo) - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Armada de Francia ha anunciado este viernes la incautación del buque 'Deyna', con bandera de Mozambique y sospechoso de ser parte de la 'flota fantasma' de Rusia, una operación encabezada por París en la que han participado otros "socios", entre ellos Reino Unido.

"Mantenemos el rumo. La Armada francesa capturó en el Mediterráneo otro buque de la 'flota fantasma', el 'Deyna'", ha afirmado el presidente francés, Emmanuel Macron. "La guerra en Irán no impedirá que Francia siga apoyando a Ucrania, donde continúa la guerra de agresión de Rusia", ha añadido.

"Estos buques, que eluden las sanciones internacionales y violan el derecho marítimo, son especuladores de guerra. Buscan acumular ganancias y financiar el esfuerzo bélico ruso", ha manifestado en un mensaje en redes sociales. "No lo permitiremos", ha zanjado.

Por su parte, el Ejército francés ha destacado en un comunicado facilitado a medios que la operación fue llevada a cabo en un petrolero "que portaba bandera mozambiqueña y que venía de Murmansk, en Rusia".

"Sobre la base del artículo 110 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, esta operación buscaba verificar la nacionalidad de un navío sospechoso de portar bandera falsa", ha indicado, antes de agregar que el equipo a bordo "confirmó las dudas sobre la regularidad del pabellón" una vez inspeccionados los documentos hallados en el 'Deyna'.

El Ejército francés ha manifestado en sus redes sociales que el buque "fue escoltado a un fondeadero para realizar investigaciones adicionales" a petición del fiscal de Marsella, que fue notificado y al que se envió un informe sobre las dudas de la legalidad de la bandera con la que navegaba el petrolero.