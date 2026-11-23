Archivo - Imagen de archivo de un centro de detención de Francia. - Guillaume Bonnefont / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Francia ha paralizado la construcción de un centro de detención en la ciudad de Nantes en plena crisis de hacinamiento en las cárceles del país al considerar que no se han realizado los estudios sobre impacto medioambiental necesarios para que el proyecto salga adelante.

Además, la construcción ha provocado fuerte oposición entre la población de la zona, donde varias asociaciones han decidido recurrir a los tribunales para parar la iniciativa, según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

Ahora, la Justicia ha estipulado que los análisis sobre estos posibles impactos debieron realizarse con anterioridad a pesar de que los trabajos en la zona comenzaron el pasado mes de septiembre como parte del plan del Gobierno de duplicar el número de plazas de los centros destinados a la detención administrativa, si bien se ha topado con varias protestas.

En octubre, unas 2.000 personas se congregaron cerca del lugar donde se realizaban las obras, en las inmediaciones de la prisión de Nantes, mientras organizaciones de defensa de los Derechos Humanos insisten en defender la situación en la que se encuentran refugiados y migrantes a su llegada al país y han vuelto a pedir que se anule el proyecto.

Las autoridades han recalcado que el mismo responde al "interés común", habida cuenta además de que el país cuenta con cifras récord de presos con un sistema penitenciario altamente saturado, con una tasa de hacinamiento de más del 140% a mediados de este año.

Según datos del pasado mes de julio, la tasa de ocupación penitenciaria en los centros de detención preventiva, donde se recluye a quienes cumplen condenas cortas o esperan juicio, entre otros casos, se sitúa en torno al 173,2%.