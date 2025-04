Francia promete resolver "con exigencia y sin debilidad" su crisis con Argelia

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha reivindicado el interés de su Gobierno por cerrar de manera definitiva la crisis diplomática abierta con Argelia y, un día después de una simbólica conversación telefónica entre los presidentes de ambos países, ha prometido que Francia actuará "con exigencia y sin ninguna debilidad".

El presidente galo, Emmanuel Macron, y su homólogo argelino, Abdelmayid Tebune, acordaron el lunes rebajar las "tensiones" recientes y retomar la cooperación en cuestiones clave como seguridad, justicia y migración, lo que se traducirá ya el próximo domingo en una visita de Barrot a Argel.

"Las tensiones entre Francia y Argelia, que no hemos originado nosotros, no interesan a nadie, ni a Francia, ni a Argelia", ha afirmado el ministro galo ante la Asamblea Nacional al dar cuenta de este nuevo "espacio diplomático" que se abre. En este sentido, confía en aprovechar la "oportunidad".

No obstante, ha querido dejar claro que "no habrá cambios en la política del Gobierno", ya que entiende que "el diálogo y la firmeza no son en ningún caso contradictorios".

Barrot ha vuelto a plantear además la situación del escritor franco-argelino Boualem Sansal, condenado la semana pasada a cinco años de cárcel en Argelia. Ya en su llamada con Tebune, Macron reivindicó "un gesto de clemencia y humanidad" con el escritor.