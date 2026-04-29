Francia recomienda a sus ciudadanos abandonar Malí tras la ofensiva conjunta de yihadistas y separatistas tuareg

Archivo - El presidente francés, Emmanuel Macron. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Francia ha recomendado este miércoles a sus ciudadanos que abandonen "temporalmente" Malí a causa del aumento de la inseguridad por la ofensiva conjunta lanzada el sábado por yihadistas y separatistas tuareg contra la capital, Bamako, y otros puntos del país africano.

"Tras los ataques perpetrados el sábado 25 de abril en varios lugares del país, incluido Bamako, la situación de seguridad sigue siendo extremadamente volátil", ha dicho el Ministerio de Exteriores francés en una actualización de su alerta de viaje para Malí.

Así, ha reiterado que "se desaconseja formalmente viajar a Malí, sea cual sea el motivo" y ha subrayado que recomienda a los que ya están en el país que preparen "una salida temporal de Malí, lo antes posible, a través de los vuelos comerciales aún disponibles".

"Ante esta situación cambiante, se recomienda encarecidamente a los ciudadanos franceses que aún se encuentran en Malí que permanezcan en sus hogares y se mantengan en contacto con sus familiares y seres queridos, informándoles periódicamente", ha zanjado la cartera francesa.

El comunicado ha sido publicado después de que el gobernador de Bamako, Abdoulaye Coulibaly, aprobara un decreto prorrogando durante 72 horas el toque de queda nocturno impuesto en la capital a raíz de los citados ataques, que cubre el tramo entre las 21.00 y las 6.00 horas.

Asimismo, el jefe del Ejército de Tierra, Toumani Koné, ha hecho hincapié en que las fuerzas malienses, respaldadas por el grupo paramilitar ruso Africa Corps --antiguo Grupo Wagner--, "combaten por la soberanía y el honor". "Malí es nuestro único bien común", ha señalado durante una visita a Kati, principal sede de gobierno de la junta militar maliense.

Por ello, ha invitado a la población a "mantener la calma y la serenidad frente a las noticias falsas difundidas en redes sociales, destinadas a sembrar el pánico", así como a que colaboren con las fuerzas de seguridad, según un comunicado publicado por la Fuerzas Armadas malienses a través de sus redes sociales.

El Africa Corps ha desmentido además que los yihadistas del grupo Estado Islámico en Gran Sáhara (ISGS) hayan tomado la ciudad de Ménaka en el marco de la ofensiva del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes --rama de Al Qaeda en la región-- y separatistas tuareg encabezados por el Frente para la Liberación del Azawad (FLA), un mensaje en el que ha publicado varios vídeos sobre sus patrullas en la localidad, donde "hay una vida pacífica y normal".

"Los soldados del Africa Corps siguen llevando a cabo sus tareas junto al Ejército maliense y ejecutando operaciones de combate para destruir a los terroristas", ha remarcado, después de que el líder de la junta, Assimi Goita, apareciera por primera vez en público el lunes y asegurara que la situación estaba ya "bajo control".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.