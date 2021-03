Francia señala a la cepa británica como la responsable del 60% de los nuevos casos de coronavirus

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, Jean Castex, ha informado este jueves de que el 60 por ciento de los nuevos casos de coronavirus corresponden a la variante británica y ha alertado de la "fuerte presión" a la que siguen sometidos los centros hospitalarios del país.

No obstante, ha matizado que si bien "en los últimos siete días, el número de contagios diarias se ha incrementado en un 1,4 por ciento, las últimas cifras son mejores que hace una semana, por tanto, no contempla, "al menos no en esta etapa, "un aumento exponencial de la pandemia".

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias francesas han detectado 25.279 casos nuevos, así como otros 295 decesos. En total, 3.835.595 personas han contraído la enfermedad, de las cuales 87.861 han fallecido. Hasta el momento, son 24.891 los pacientes hospitalizados, de los cuales hay 3.633 en unidades de cuidados intensivos.

Castex ha señalado que el número de nuevos casos está disminuyendo entre las personas mayores, lo que vendría a confirmar el buen hacer de la campaña de vacunación, con la cual Francia prevé vacunar a unas 20 millones de personas para mediados de mayo, unos 17 millones más de los que ya han recibido al menos una dosis de la vacuna.

En ese sentido, Castex ha anunciado que en aras de avanzar con el calendario de vacunación, a partir del 15 de marzo, las personas mayores de 50 años con enfermedades de riesgo podrán acudir a la farmacia para recibir su dosis correspondiente de la vacuna de AstraZeneca, cuya llegada está prevista para los próximos días, según recoge 'Le Fígaro'.