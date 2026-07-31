Francia señala que el incendio en Gironda está "estabilizado" pero no "controlado"

Muro de llamas sigue arrasando la región de Gironda, donde los bomberos luchan contrarreloj. - Europa Press/Contacto/Fabrice Hebert

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han señalado este viernes que el incendio en el departamento de Gironda, en el suroeste del país, se encuentra "estabilizado", pero no "controlado" por lo que han incidido en que todavía quedan focos activos por extinguir.

En una entrevista en la emisora RTL, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha explicado que la situación evoluciona favorablemente pero que el fuego sigue sin estar "controlado", por lo que no es posible ordenar el regreso de todos las comunidades afectadas a sus hogares.

"El regreso se autoriza cuando el incendio está estabilizado y ya no existen puntos calientes en las inmediaciones. Gracias a ello, ayer 144.000 personas pudieron volver a sus hogares. La prefecta anunció que hoy probablemente autorizará nuevos regresos, pero para ello es imprescindible que ya no existan puntos calientes", ha incidido, recalcando que una zona en Gironda en la que de momento "el regreso sigue siendo imposible".

Nuñez ha recalcado así que solo se autoriza el regreso cuando hay "certeza" de que la situación está estabilizada. "Quiero insistir en lo que ya se ha dicho a nivel local: quienes regresan a sus casas deben estar preparados para una posible nueva evacuación si la situación cambia", ha indicado.

El titular de Interior ha recordado que cuatro bomberos han fallecido durante las labores de extinción de los fuegos en la ola de incendios que afecta a Francia, dos de ellos en Gironda, mientras que otro en la región de Saboya y otro, más recientemente, en Bocas del Ródano.

"Nuestra prioridad es proteger la vida de los civiles. Tengo un recuerdo muy especial para esos cuatro bomberos, que murieron valientemente luchando contra el fuego", ha subrayado, para señalar que no hay civiles fallecidos y pocas personas han resultado heridas.

Nuñez ha defendido el despliegue de 3.300 bomberos, lo que constituye un "refuerzo absolutamente excepcional", puesto que 2.000 efectivos eran de refuerzo y se suman otros 1.500 militares para ayudar en la gestión de los evacuados. "No hacían falta más efectivos. Nunca antes se había desplegado un dispositivo terrestre de semejante magnitud", ha recalcado ante las críticas sobre si el despliegue era insuficiente.

Sobre la persecución de personas implicadas en los incendios, el titular de Interior galo ha hecho referencia a más de 300 detenidos de los cuales 33 personas "ya están en prisión preventiva o han sido condenadas". "Ese número seguirá evolucionando a medida que avancen las investigaciones y los procedimientos judiciales", ha incidido.

De todos modos, Nuñez ha insistido en que el número de incendios y las características de los mismos es algo "inédito", apuntando que Francia estaba preparada para una temporada estival que "iba a ser complicada" pero que este tipo de fuegos "convectivos" han puesto en jaque a las autoridades.

"Son incendios que se autoalimentan, generan su propio viento y, cuando evolucionan hasta convertirse en nubes pirocumulonimbus. Es algo que nunca habíamos visto en el territorio nacional. Provocan auténticas tormentas de fuego", ha argumentado.