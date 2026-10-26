Francia sustituirá en 2028 su plataforma de acceso a la educación superior, germen de las protestas

Imagen de archivo de marchas en París, a 24 de octubre de 2026 - Uygar Ozel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés ha anunciado que la plataforma Parcoursup, epicentro de las protestas de movimientos de estudiantes que llevan sacudiendo el país desde hace semanas, será objeto de una "importante transformación" en 2027, y de su reemplazo en 2028, según ha anunciado este lunes el ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste.

El ministro ha argumentado que es difícil acelerar la reforma porque está vinculada a la ley francesa y todo cambio está sujeto a alteraciones previas en la normativa. "Existen varios parámetros de Parcoursup que solo pueden modificarse si la ley misma evoluciona", ha explicado.

"Ninguna de las decisiones que tomamos son promesas vacías. Todo lo que decimos se cumplirá y se respetará dentro de plazos específicos y con cifras concretas", ha prometido por su parte el ministro de Educación, Edouard Geffray.

La plataforma ha sido criticada por estudiantes y profesores tanto por su complejidad como por la saturación que provoca entre los docentes, y su reforma integral es una de las exigencias planteadas por los alumnos como parte de una remodelación del sistema entero de educación secundaria, caracterizado también por la saturación en las aulas y las deficientes infraestructuras.

Estas medidas han sido anunciadas tras un encuentro entre el primer ministro Sébastien Lecornu y varias asociaciones de estudiantes. Sobre la mesa, además de la reforma de Parcoursup, el Gobierno ha planteado la apertura de 15.000 plazas en la educación superior para resolver la superpoblación escolar, así como un plan de renovación de infraestructuras estimado en 5.000 millones de euros (1.000 para renovación de universidades hasta 2031 y el resto en forma de préstamos para institutos).

Por último, el Gobierno contempla la posibilidad de que las becas estudiantiles queden indexadas a la inflación.

Los estudiantes franceses han recibido con agrado las medidas concretas que ha planteado esta tarde el Gobierno para poner fin a semanas de movilizaciones por la reforma de la educación secundaria pero han recomendado seguir con las movilizaciones porque las reformas todavía están siendo revisadas y de momento no hay noticias sobre su aplicación.