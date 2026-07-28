Francia teme un "rebrote" del fuego en el incendio de Gironda

Archivo - Un bombero pasa junto a las llamas de un incendio forestal cerca de Belin-Beliet, en un incendio registrado en 2022. - Thibaud Moritz/AFP/dpa - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han advertido este martes de un posible "rebrote" del fuego en el incendio del departamento de Gironda, en dirección al norte, hacia la comuna de Lacanau, procediendo a la evacuación de varios campings de la zona, conocida por la práctica el surf.

"Tememos un posible rebrote del incendio en su flanco noroeste, en dirección a Lacanau", ha indicado en una rueda de prensa Rémi Lassoureille, comandante al frente del equipo de riesgos naturales e incendios forestales de Gironda, en declaraciones recogidas por el diario 'Le Monde'.

En este sentido ha avanzado la evacuación de varios campings en esta zona, a pesar de que la medida tiene carácter preventivo porque "por el momento, la situación está relativamente bajo control".

Este lunes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que el incendio desatado el pasado jueves en el departamento de Landas, en el suroeste del país, y que ha provocado la evacuación de 30.000 personas ya está "bajo control", pero por contra recalcó que el del departamento de Gironda "sigue muy virulento".

Mientras la prefectura de Gironda anunció que 84 bomberos han resultado heridos combatiendo las llamas, que ha arrasado 42.000 hectáreas, y Protección Civil de Francia ha confirmado en las últimas horas la muerte de un bombero voluntario, Laurent Manson, "en acto de servicio", en este caso en las labores de extinción de otro fuego en la región de Bouches du Rhone.