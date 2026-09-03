Francia vivió su verano más caluroso desde que hay registros

Archivo - La ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Francia ha vivido el verano más caluroso de su historia o al menos desde que hay registros meteorológicos, hace 126 años, según ha informado este jueves la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut.

Según el balance del Ejecutivo francés en la sede de la agencia Météo-France, el verano de 2026, marcado por varias olas de calor en el país, ha superado todos los récords registrados y se ha convertido en el "más caluroso jamás registrado desde el inicio de las mediciones en 1900".

Tras una estación que puso a los servicios de emergencias y a los equipos de bomberos contra las cuerdas, tras los graves incendios en el sur y el oeste del país, Barbut ha señalado que Francia debe extraer lecciones de cara a futuros veranos.

"La pregunta que debemos hacernos ahora es de qué manera quedará registrado. Si como el primero de una larga serie que seguirá batiendo récords, o como un momento que nos habrá permitido estar a la altura de los desafíos de adaptación y mitigación", ha señalado, en declaraciones recogidas por el diario 'Le Monde'.

De esta forma ha incidido en la necesidad de seguir con los esfuerzos en materia climática, en concreto en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Francia ha registrado una serie de olas de calor consecutivas, que comenzaron apenas empezó el verano en junio. El número de muertes achacadas a las altas temperaturas es de 7.300, según informó a mediados de agosto el Ministerio de Sanidad francés, en el que sería el verano más mortífero tras el de 2003 que dejó una cifra histórica de 15.000 muertos atribuidas al calor.