Frederiksen responde a Trump tras volver a reclamar Groenlandia: "No está en venta"

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen - Saara Peltola/Lehtikuva/dpa

ANKARA 7 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha respondido a presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Groenlandia "no está en venta" y ha pedido a los aliados de la OTAN que "respeten la soberanía" danesa, después de que el jefe de la Casa Blanca haya vuelto a reclamar la posesión de la isla del Ártico.

"He oído lo que ha dicho el presidente estadounidense. Es una posición bien conocida de Estados Unidos que desea poseer y hacerse con Groenlandia. Y espero que siga siendo, como siempre, una posición bien conocida del Reino de Dinamarca que eso no llegará a suceder", ha indicado en declaraciones a TV2, la televisión pública danesa.

Frederiksen ha recordado además que Groenlandia "ha dicho muy claramente que no desea formar parte de Estados Unidos", y ha hecho un llamamiento a que los Estados miembro de la Alianza Atlántica "respeten" la soberanía del Reino de Dinamarca.

Al hilo, ha puesto en valor la "buena cooperación" de su país con Estados Unidos en materia de seguridad en el Ártico, que desea "mejorar", y ha recordado que ya hay un grupo de trabajo que examina precisamente esa cuestión. "Pero Groenlandia no está en venta", ha zanjado.

Las declaraciones de la primera ministra danesa tienen lugar después de que Trump haya vuelto a repetir este martes su reclamo por anexionarse Groenlandia, alegando que la isla "está rodeada de barcos chinos y barcos rusos", y que Dinamarca no le presta suficiente atención.

"Groenlandia es muy importante para Estados Unidos. Está rodeada de barcos chinos y barcos rusos. Groenlandia era, y sigue siendo, algo que debería estar controlado por Estados Unidos, no por Dinamarca", ha afirmado en una rueda de prensa a su llegada a Ankara, capital de Turquía, que acoge este martes y miércoles una cumbre de la OTAN.

El presidente norteamericano también ha dicho que su relación con la Alianza Atlántica empezó a deteriorarse cuando a inicios de este año los aliados rechazaron sus pretensiones por hacerse con Groenlandia, una posición que se sumó a su negativa a ayudar a Trump en su ofensiva en Oriente Próximo.