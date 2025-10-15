Las Fuerzas Armadas suecas vigilan el tránsito de un submarino ruso en el mar Báltico

Despliegue de las Fuerzas Armadas de Suecia ante la presencia de un submarino ruso en el mar Báltico - FUERZAS ARMADAS DE SUECIA

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Suecia han informado este miércoles del seguimiento de un submarino ruso detectado en el mar Báltico, una "operación rutinaria" que se estaría llevando a cabo en colaboración con otros socios de la OTAN tanto desde el mar como desde el aire.

El submarino en cuestión, que no supondría ninguna amenaza directa, cruzó el miércoles el Gran Belt, estrecho que conecta con el mar Báltico en la zona de Dinamarca, según la Marina sueca. Según fuentes oficiales citadas por la cadena SVT, se trata del mismo buque que supuestamente sufrió una avería en el canal de la Mancha.

Dicho incidente se tradujo en burlas por parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que el lunes abogó por adaptar 'La caza del Octubre Rojo' de Tom Clancy. "Hoy parece más bien la caza del mecánico más cercano", declaró durante un encuentro en Eslovenia.