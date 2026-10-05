Fuerzas del Gobierno de Yemen recuperan la estratégica ciudad de Moca

Archivo - Bandera de Yemen (archivo) - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas militares aliadas del Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional han recuperado este lunes el control de la estratégica ciudad de Moca, en la costa del mar Rojo, tomada hace casi un mes por las milicias de los rebeldes hutíes.

Las fuerzas gubernamentales han arrebatado la localidad a los hutíes tras un "intenso combate", según informa la agencia de noticias oficial yemení Saba. En concreto han entrado en la ciudad de Moca milicianos de las Fuerzas del Escudo de la Patria, la brigada Gigantes y Resistencia Tihama con el apoyo de Resistencia Popular.

La ofensiva ha contado con apoyo aéreo, según fuentes militares citadas por Saba, que explica que ha habido combates en varios puntos en torno a la ciudad con distintos tipos de armas. Estos enfrentamientos han dejado muertos y heridos entre los hutíes, así como combatientes capturados.

Los hutíes tomaron Moca el pasado 10 de septiembre durante una ofensiva sobre la costa suroccidental del país, lo que les permitió alcanzar el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Este mismo lunes las Fuerzas Armadas anunciaban la toma de Bab el Mandeb y mencionaban precisamente a las Fuerzas del Escudo de la Patria y la brigada Gigantes.

Estos avances se enmarcan en la contraofensiva anunciada el domingo por el presidente de Yemen, Rashad al Alimi, con el objetivo final de expulsar a los insurgentes hutíes de la capital, Saná, después de más de una década bajo su control, y de derrotar al movimiento Ansarolá, respaldado por Irán, en todo el país.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.