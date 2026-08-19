Las fuerzas de Israel detienen al ministro palestino para Asuntos de Jerusalén durante una redada

Archivo - Imagen de archivo de un militar isarelí en Jerusalén. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha detenido este miércoles al ministro para Asuntos de Jerusalén de la Autoridad Palestina, Ashraf Awar, durante una redada realizada en su vivienda en el barrio de Siluán, en Jerusalén Este.

De momento, las propias fuerzas israelíes no han ofrecido detalles sobre el arresto o posibles motivos que hayan llevado a las autoridades a adoptar esta medida, según informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA.

El Centro de Comunicación del Gobierno palestino ha indicado en un comunicado que su detención tiene lugar después de que las autoridades israelíes anunciaran su expulsión en el marco de las medidas adoptadas para restringir la presencia de altos cargos palestinos en Jerusalén Este.