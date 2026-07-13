Las fuerzas de Israel matan a un palestino cerca de la valla de separación en los alrededores de Jerusalén

Archivo - Militar de Israel durante una operación en el campamento de refugiados de Balata, en los alrededores de Nablús, Cisjordania (archivo) - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han matado este lunes a un palestino en los alrededores de Jerusalén Este, cerca de la valla de separación, en medio del aumento de las incursiones de las tropas israelíes y los ataques por parte de colonos en Cisjordania durante los últimos meses.

La Media Luna Roja Palestina ha señalado que la víctima, identificada como Naser Zaal Kaabné, de 20 años, ha sido tiroteada cerca de la valla en la localidad de Bir Nabala, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Las operaciones de seguridad y los ataques de colonos han repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.