Las fuerzas de Israel matan a un palestino en una operación en un campamento de refugiados cerca de Jerusalén

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han matado este lunes a un palestino en una operación en el campamento de refugiados de Qalandia, situado entre Jerusalén y Kafr Aqab, según han denunciado las autoridades palestinas, que han afirmado que los agentes retienen ahora el cadáver del fallecido.

La Autoridad General de Asuntos Civiles ha especificado en un breve comunicado publicado en redes sociales que el fallecido es Aiman Rafiq Muhamad al Hashlamun, de 30 años, mientras que el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha subrayado que las fuerzas de Israel "retienen su cuerpo".

La Policía israelí ha afirmado que el sospechoso habría abierto fuego contra las fuerzas israelíes tras salir de un vehículo, lo que llevó a los agentes a responder a tiros, según el diario 'The Times of Israel'. El suceso se habría saldado sin víctimas entre los agentes.

El suceso ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.