Fuerzas israelíes lanzan una operación terrestre en Quneitra en medio de nuevas incursiones en el sur de Siria

Archivo - Un militar israelí desplegado en el sur de Siria - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sirias han denunciado este sábado que unidades terrestres del Ejército israelí están protagonizando una nueva operación en la campiña del sur del país con avances hacia dos localidades de la provincia de Quneitra.

La agencia oficial de noticias siria, SANA, ha informado de la aparición de vehículos militares israelíes en Saida al Hanut y a las afueras de Al Muallaqa. En la primera localidad entraron cuatro vehículos del Ejército de Israel para comenzar una redada en varios domicilios, sin constancia de detenciones.

Además, otros tres carros de combate se aproximaron hacia las afueras de Al Muallaqa, concretamente en la zona de Tell al Daraiyat, antes de retirarse.

SANA recuerda que un joven sirio fue retenido temporalmente el jueves por el Ejército israelí durante una operación efectuada precisamente en Saida al Hanut, siguiendo un patrón de incursiones iniciado tras invadir parte del suroeste de Siria en diciembre de 2024.

Israel ha defendido que la operación tiene como objetivo la creación de una zona de seguridad adicional ante la inestabilidad provocada por la caída del presidente sirio Bashar al Assad durante la ofensiva abanderada por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham, liderado por el actual mandatario del país, Ahmed al Shara.

Las nuevas autoridades sirias exigen desde entonces la retirada de de Israel y su retorno a las líneas previamente establecidas de 1974 al entender que todas las medidas adoptadas por el Gobierno israelí y su Ejército en la zona "son nulas y carecen de validez legal según el derecho Internacional".