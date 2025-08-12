Las fuerzas de seguridad de Jordania arrestan a varios miembros de Hermanos Musulmanes

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades jordanas han informado este martes de que varias personas supuestamente vinculadas a la organización islamista Hermanos Musulmanes, ilegalizada por Amán, han sido arrestadas durante una reunión en la ciudad de Irbid, en el noroeste del país.

La Policía Judicial llevó a cabo una operación el lunes por la noche en una residencia privada de Irbid, donde los individuos supuestamente estaban tratando asuntos relacionados con el grupo ilegalizado, según fuentes consultadas por la agencia de noticias Petra, que no han dado detalles sobre el número de personas detenidas.

Tras su arresto, fueron remitidas a la justicia para tomar medidas legales, puesto que las autoridades han considerado que el encuentro constituye "una violación de la ley". Según la mencionada agencia, desde la ilegalización del grupo, las fuerzas de seguridad han detectado varios intentos de eludir la prohibición organizando reuniones bajo diversos pretextos.

A finales de abril, Jordania ilegalizó las actividades de la rama de Hermanos Musulmanes en el país tras el desmantelamiento de una célula supuestamente vinculada al grupo que planeaba actos de "sabotaje", en un golpe a la formación tras años de repunte de las tensiones que pone en jaque al principal partido opositor, con lazos con la organización islamista.