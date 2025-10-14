Las fuerzas de seguridad matan a un alto cargo de Al Shabaab en una operación en el centro de Somalia

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Somalia ha matado este martes a un alto cargo de Al Shabaab, un grupo vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en una operación llevada a cabo en la región de Hiiraan, situada en el centro del país africano, en el marco de los esfuerzos para hacer frente al repunte de las actividades por parte de la formación extremista.

La operación, llevada a cabo en el área de Mabaa por fuerzas locales respaldadas por agentes del Gobierno federal, se ha saldado con la muerte de Alí Ahmed Guure, alias 'Alí Qoyane', responsable de las operaciones de Inteligencia de Al Shabaab en la importante ciudad de Beledweyne, según ha recogido la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

El hombre había sido condenado a muerte en 2019 por un tribunal militar somalí por su responsabilidad en un atentado en el que murió un vicealcalde y estaba acusado además de varios ataques contra convoyes entre Beledweyne y Maxaas, por lo que su muerte se considera un golpe para las actividades del grupo.

Los citados ataques entre Beledweyne y Maxaas, que se saldaron con unos 20 muertos, llevaron a una milicia local a tomar las armas contra Al Shabaab para intentar expulsar al grupo de la zona, según el portal Garowe Online. Estas fuerzas estuvieron encabezadas por el clan Macawisley, responsable de la operación en la que ha muerto 'Alí Qoyane'.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas del norte de Mogadiscio a pesar de que las autoridades han incrementado su ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.