Las fuerzas de seguridad matan a tres supuestos separatistas baluches en el oeste de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado este jueves a tres supuestos miembros del grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) en una operación llevada a cabo en la localidad de Auaran, situada en la provincia de Baluchistán (oeste), en el marco de la intensificación de estas ofensivas en esta zona del país asiático.

Fuentes de seguridad citadas por la emisora pública Radio Pakistán han señalado que la operación fue lanzada en el área de Badrang, antes de agregar que todos los sospechosos son miembros de Fitna al Hindustan, nombre que emplea Islamabad para referirse al BLA.

Asimismo, han destacado que los agentes han incautado armas y municiones en la zona, sin pronunciarse sobre posibles bajas entre las fuerzas de seguridad. Por su parte, el BLA no ha hecho declaraciones sobre lo sucedido.

La operación ha tenido lugar tres días después de la muerte de otros tres presuntos integrantes del BLA, entre ellos un "comandante" del grupo identificado como Naqib, en un ataque con dron en la localidad de Mastung, situada en esta misma provincia.

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a la formación para desestabilizar a Pakistán.