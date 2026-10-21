Una fuga de gas altamente tóxico provoca evacuaciones y encierros en la ciudad estadounidense de Toledo

Diagrama de evacuación por incidente con fuga de gas tóxico en Toledo (Ohio), a 21 de octubre de 2026 - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO (OHIO)

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los más de 250.000 residentes de la ciudad estadounidense de Toledo (en el estado de Ohio) se encuentran bajo alerta como consecuencia de una fuga de gas tóxico ocurrida esta pasada madrugada que ha provocado la evacuación de los residentes a un kilómetro y medio del epicentro, órdenes de encierro en los barrios circundantes y el cierre de todos los colegios de la ciudad durante todo este miércoles.

La fuga, sin explosión de por medio, comenzó aproximadamente pasadas las 21.00 de la noche del martes, hora local, en la terminal de MC Tank, situada en el noreste de la ciudad. Las autoridades no han identificado el compuesto químico pero provoca graves irritaciones en la piel y en los ojos, dolores de cabeza, mareos, náusea e incluso vómitos.

En caso de contacto o exposición prolongada los afectados deben conseguir inmediatamente atención médica. De momento, sin embargo, no hay constancia ni de heridos ni de fallecidos.

"La zona de riesgo abarca un radio de 4,8 kilómetros alrededor del número 1050 de la avenida Progress", ha explicado el Ayuntamiento de la ciudad en su página web. "Si vive o trabaja a menos de 4,8 kilómetros de esa dirección, quédese en casa, permanezca donde está, dentro de casa, cierre las puertas y ventanas y apague los aparatos de aire acondicionado", recomienda.

Las autoridades han preparado dos albergues de emergencia y Cruz Roja Estados Unidos se ha sumado en las últimas horas a las tareas de auxilio.