Fujimori se cita ya con Roberto Sánchez en segunda vuelta y agita de nuevo los fantasmas del fraude electoral en Perú

Archivo - Keiko Fujimori. - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha dado por hecho que será Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, su rival el próximo 7 de junio en la segunda vuelta de las presidenciales, a la espera de confirmación oficial tras el escrutinio del 96% de las actas, mientras sugiere de nuevo la posibilidad de fraude electoral.

"Se pasa a la segunda vuelta con el señor Sánchez", ha dicho Fujimori, que con esta son ya cuatro las presidenciales que disputa, durante un acto de campaña celebrado en las últimas horas en el distrito de Carabayllo, provincia de Lima.

Fujimori ha afirmado que el nuevo escenario electoral muestra un empate, por lo que ha pedido a sus electores que se inscriban como apoderados en las mesas electorales a fin de evitar las irregularidades que ocurrieron el pasado 12 de abril y que provocó que la jornada electoral tuviera que prolongarse un día más.

"Ya hemos visto que han querido limitar, han abierto tarde las mesas, eso no puede volver a pasar", ha deslizado otra vez la posibilidad de fraude la líder de Fuerza Popular, quien ha pedido a sus simpatizantes que "cuiden los votos", según recoge Canal N.

Virtual vencedora de la primera ronda con el 17% de los votos, Fujimori ha afirmado que pretende gobernar como lo hizo su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cuyo mandato entre 1990 y 2000 estuvo marcado por graves crímenes de lesa humanidad, que desembocaron en una condena de 25 años de prisión.

"Quiero ser presidenta, primero para gobernar como lo hizo mi padre. Quiero gobernar en la cancha, caminando y escuchando, pero sobre todo cumpliendo la palabra", ha afirmado la candidata ultraconservadora, que ha prometido servicios básicos, como agua potable y alcantarillado en las áreas depauperadas.

En lo que respecta a la crisis de seguridad que sacude al país, en especial al transporte y la hostelería, ha insistido en aplicar políticas de mano dura y ha acusado a los gobiernos anteriores de haber permitido la impunidad. "No tenemos que inventar la pólvora, porque ya sabemos lo que funcionó", ha dicho.

Con el 96% de las actas examinadas, Perú entra en la recta final del escrutinio de unas elecciones que pretenden frenar una grave crisis política e institucional sin parangón en toda la región, que les ha llevado a tener ocho presidentes, con el actual, en diez años, mientras lidia con una profunda emergencia de seguridad.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da vencedora de la primera vuelta a Fujimori con 2,7 millones de voto, lo que representa el 17% de los mismos. En segunda lugar se mantiene Sánchez, con 1,9 millones de apoyos y el 12% de los que se han emitido, apenas 23.000 más que el tercero en liza, Rafael López Aliaga.