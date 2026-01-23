Fujimori y la dirección del Congreso blindan al presidente Jerí frente a la seis propuestas de moción de censura

Archivo - Keiko Fumiro, líder de Fuerza Popular - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido Fuerza Popular, de la varias veces candidata presidencial Keiko Fujimori, y el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, han cerrado filas en torno al presidente encargado de Perú, José Jerí, después de que varios grupos parlamentarios hayan presentado hasta seis mociones de censura contra él por una serie de encuentros clandestinos con un empresario chino.

Fujimori y Rospigliosi han utilizado la crisis de seguridad que azota el país para no sumarse a estas reclamaciones. "Se necesita orden, no más caos", se lee en un último comunicado de Fuerza Popular, en el que reconoce que las explicaciones de Jerí "siguen generando dudas sobre (...) lo que realmente ocurrió".

"Perú sigue enfrentando el monstruo de la inseguridad y la pobreza ha seguido avanzando (...) Los ciudadanos nos piden a los políticos que dejemos la peleas inútiles y pongamos el foco en lo importante: ordenar el país", ha afirmado.

El partido de Fujimori sostiene que aquellos que ha presentado las mociones de censura se mueven por "cálculo electoral" y que ellos no se sumarán "al coro desestabilizador de siempre", formado, a su juicio, por comunistas y a aquellos a los define como izquierda caviar y ahora también "moralistas de derecha".

De igual forma, Rospigliosi ha descartado convocar un pleno extraordinario para discutir estas propuestas en medio del receso parlamentario que ha de durar hasta marzo. Aunque reconoce que aquellos encuentros de Jerí fuera de agenda --la legislación peruana obliga al presidente a registrarlos-- fueron "incorrectos", no considera que sean motivo suficiente para debatir una moción de censura.

En las últimas horas se han registrado otras dos mociones de censura contra el presidente por estos hechos, que se remontan a finales de diciembre de 2025. Las últimas llegan desde Renovación Popular y Acción Popular, teóricos socios de legislatura, tras las cuatro propuestas presentadas antes por la oposición.

El miércoles, Jerí negó ante la comisión de fiscalización del Congreso haber hecho nada ilegal, por lo que volvió a descartar su dimisión. El último escándalo de la política peruana versa sobre los encuentros que mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang, quien había tenido contratos anteriormente con el Estado.

Además de una reunión no registrada oficialmente en un establecimiento clausurado de este empresario, en el que participó otro ciudadano chino procesado por tráfico ilegal de madera, están bajo sospecha una serie de visitas Zhihua realizó a Palacio de Gobierno entre el 26 de diciembre y el 6 de enero.