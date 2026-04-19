El futuro primer ministro húngaro recibe a una delegación de Bruselas y pide desbloquear los fondos retenidos

El líder del partido húngaro Tisza, Péter Magyar - Europa Press/Contacto/David Balogh

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido húngaro Tisza, Péter Magyar, se ha reunido con una delegación de la Comisión Europea que ha visitado Budapest a la que ha trasladado su voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos y la necesidad de liberar los fondos comunitarios retenidos a Hungría tras su victoria en las elecciones del pasado domingo.

"En esta ronda de contactos he dejado claro que el gobierno de Tisza comienza a trabajar con una legitimidad sin precedentes y, al mismo tiempo, con un sentido de la responsabilidad", ha afirmado Magyar en un mensaje publicado en redes sociales.

El dirigente húngaro ha resaltado que la victoria electoral de su partido "supone una tremenda oportunidad tanto para Hungría como para Europa" y pide la entrega de "los miles de millones de euros en fondos que pertenecen legítimamente a Hungría".

"Sin estos fondos no sería posible reiniciar la economía húngara. Los fondos de la UE no son caridad, sino la justa retribución por las aportaciones de los húngaros a la Unión y por el trabajo hecho desde Hungría por Europa", ha argumentado.

En estos contactos, Magyar ha presentado los compromisos de Tisza con el pueblo húngaro y sus socios: "medidas anticorrupción, acceso a la Fiscalía Europea y recuperación de la libertad e independencia de la judicatura, la prensa y la educación superior", ha explicado.

"Queremos cumplir plenamente estas promesas en cuanto lleguemos al gobierno y también nuestra promesa de recuperar los fondos de la UE que se le deben a los Húngaros", ha insistido.

Magyar ha destacado los contactos mantenidos "con el más alto nivel técnico" entre los enviados de Bruselas y delegados del futuro gobierno húngaro. "Son unas negociaciones muy importantes, los primeros pasos de un complejo pero urgente proceso", ha añadido.

"Hay acuerdo total en un punto: debe comenzar el trabajo real para que los fondos de la UE que se le deben al pueblo húngaro puedan finalmente ser entregados a Hungría", ha resaltado.

Magyar, respaldado por la aplastante victoria de su partido en las elecciones del pasado 12 de abril, ha adelantado que pretende "cerrar un acuedo integral" con las instituciones de la UE y los jefes de Estado y de Gobierno en su próximo viaje a Bruselas, el tercer desplazamiento fuera del país después de tomar posesión. Este pacto debe incluir la entrega "lo antes posible" de los fondos "a los que tiene derecho el pueblo húngaro".

Bruselas tiene congelados unos 17.000 millones de euros en fondos comunitarios que corresponden a Hungría como consecuencia de la deriva antidemocrática del gobierno del primer ministro saliente, Viktor Orbán. Además, esperan que se levante el veto húngaro al préstamo europeo de 90.000 millones a Ucrania.

Parte de este dinero, por ejemplo, está congelado por el procedimiento de condicionalidad que frena el pago de fondos europeos si existe el riesgo de que sean empleados para políticas que atenten los intereses de la Unión o vayan en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho. Bruselas considera que las reformas de Orbán pusieron en riesgo la independencia judicial en el país y que atentaron libertades de colectivos vulnerables como la infancia o el de LGTBIQ.