El G20 anuncia nuevos fondos por más de 415 millones de euros para combatir el brote de ébola en RDC

Archivo - Personal sanitario realiza labores de desinfección en un centro de tratamiento del ébola en República Democrática del Congo. - Shi Yu / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha convocado una cumbre a nivel de ministros de Exteriores del G20 para acelerar la acción colectiva frente al brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC), un encuentro que se ha saldado con el anuncio de más de 470 millones de dólares (415 millones de euros) en nuevos compromisos financieros por parte de los Estados miembro y otros donantes internacionales.

Con esta nueva inyección, los fondos globales comprometidos desde el inicio de la epidemia en mayo de 2026 superan ya los 2.000 millones de dólares (1.767 millones de euros).

Durante la reunión, el Gobierno estadounidense --que ejerce la presidencia rotatoria del foro-- ha anunciado un paquete adicional de 267 millones de dólares (236 millones de euros) en asistencia sanitaria y humanitaria, elevando su contribución directa total hasta los 887 millones. Según asegura un comunicado difundido por la cartera dirigida por Marco Rubio, los esfuerzos globales buscan responder a los desafíos "únicos" que presenta este brote, focalizado en una zona aislada y afectada por conflictos donde las vacunas, diagnósticos y terapias actuales no son plenamente efectivas contra la actual cepa Bundibugyo del virus.

No obstante, el organismo ha subrayado que la enfermedad "puede ser derrotada", tal y como demostró el éxito logrado con el fin del brote en la vecina Uganda el pasado mes de agosto. Los nuevos fondos se destinarán a financiar unidades de tratamiento, equipos de enterramientos seguros, suministro masivo de equipos de protección personal y rastreo de contactos a través de organizaciones locales.

Además, la cumbre ha logrado compromisos económicos del resto de la comunidad internacional y de organismos multilaterales, como el Banco Mundial, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur o Francia, entre otros.