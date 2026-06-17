El G7 anuncia el refuerzo de sus sanciones al petróleo y gas ruso

Participantes de la cumbre del G7 celebrada en la localidad francesa de Évian-les-Vains - Europa Press/Contacto/French Ministry for Europe a

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los líderes del G7, dirigentes de los siete países más industrializados del mundo, se han comprometido este martes a "aumentar la presión" sobre la "economía de guerra rusa" a través del refuerzo de sus sanciones al gas y petróleo de Moscú, tras la cumbre celebrada en la localidad francesa de Évian-les-Vains.

"Nos comprometemos a aumentar la presión sobre la economía de guerra rusa", han anunciado en un comunicado conjunto difundido por el Elíseo, en el cual precisan que reforzarán sus sanciones "incluidas las dirigidas a los sectores del petróleo y el gas".

Lo han hecho tras considerar que este es "el momento adecuado para adoptar medidas adicionales", al calor del anuncio del acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán, que contempla la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, pese a que, por el momento, se desconoce el texto exacto del mismo.

Reafirmando su "apoyo inquebrantable" a Ucrania en la defensa de su "libertad, soberanía e integridad territorial", los miembros del G7 han reiterado su "solidaridad" con el pueblo ucraniano que, han lamentado, "sufre los ataques contra sus infraestructuras esenciales y su patrimonio cultural".

"Felicitamos a Ucrania por su resiliencia y los avances logrados en el campo de batalla en los últimos meses", han manifestado destacando haber acordado "aumentar el suministro de capacidades de defensa aérea, sistemas e interceptores adicionales, así como capacidades de largo alcance". Todo ello, añadiendo estar "dispuestos a considerar" la posibilidad de otorgar a Kiev licencias que permitan aumentar su producción militar.

Del mismo modo, tras reivindicar la "importancia" de la "resiliencia energética", los líderes del G7 han avanzado que proporcionarán "más apoyo" para que Ucrania "pueda superar el próximo invierno".

Cabe destacar que a la cumbre del G7 ha asistido el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien incluso ha sostenido una reunión con su par en Estados Unidos, Donald Trump, y llegó a instar a los miembros del grupo a invitar al mandatario ruso, Vladimir Putin, al encuentro, aprovechando la presencia de todas las partes interesadas en participar en una eventual negociación de paz.