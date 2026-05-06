Ghana celebrará en junio una cumbre internacional sobre reparaciones por la esclavitud

Archivo - El ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, en una rueda de prensa posterior a la votación de la resolución sobre esclavitud en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York - Europa Press/Contacto/Zhang Fengguo - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Ghana ha anunciado este miércoles que celebrará una cumbre internacional sobre reparaciones por la esclavitud del 17 al 19 de junio después de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara el pasado mes de marzo una "histórica" resolución, impulsada por el presidente ghanés, John Dramani Mahama, que reconoce la trata y esclavitud de africanos como "el crimen de lesa humanidad más grave".

"La conferencia de alto nivel tiene como objetivo mantener el impulso (de la resolución) generado a nivel multilateral, proporcionando una plataforma específica para que los Estados participantes, líderes mundiales, expertos, historiadores, juristas y activistas deliberen sobre la siguiente fase de la agenda de reparaciones", ha indicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

La cartera ha precisado que los debates "se centrarán en traducir la histórica" resolución en un marco global "común y aplicable". "Se espera que en el documento final figure el esfuerzo colectivo destinado a desarrollar enfoques políticos coordinados, marcos institucionales y mecanismos para un compromiso internacional sostenido", ha agregado.

La conferencia tiene previsto reunir a jefes de Estado y de Gobierno, así como a ministros de Exteriores, académicos, investigadores, representantes de organizaciones internacionales y regionales y expertos en justicia restaurativa.

La resolución de la Asamblea General aprobada en marzo reafirmaba su "reconocimiento colectivo de las repercusiones profundas y duraderas de los abominables regímenes de la esclavitud y el colonialismo", así como "la persistencia de la discriminación racial y el neocolonialismo sobre los africanos y las personas afrodescendientes".

"Las secuelas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos persisten hoy en día en forma de racismo estructural, desigualdades raciales, subdesarrollo, marginación y disparidades socioeconómicas que afectan a los africanos y a las personas afrodescendientes en todas las partes del mundo", rezaba el texto.

La resolución, además de nombrar la importancia de la restitución "inmediata, sin trabas y sin costo alguno de los bienes culturales" a sus países de origen, especificaba que era necesario un diálogo global que avanzara más allá del reconocimiento simbólico para garantizar una "responsabilidad jurídica" por la esclavitud.

El texto --que también hacía referencia al asiento de negros de la Corona española en 1518-- fue aprobado en el marco del Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Israel, Estados Unidos y Argentina se opusieron, mientras que otros países europeos, como España, Portugal, Reino Unido, Países Bajos o Alemania, se abstuvieron.