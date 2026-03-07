Ghana pide a la ONU una investigación inmediata del ataque del viernes a sus 'cascos azules' en Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un convoy de la FINUL en Líbano - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan - Archivo

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ghana ha pedido a Naciones Unidas una investigación completa e inmediata del ataque de este pasado viernes en Líbano que dejó heridos graves a dos de sus 'cascos azules' que formaban parte de la misión de paz de la ONU en el país, la FINUL, y que ha descrito como una violación flagrante del derecho Internacional, aunque por ahora se ha abstenido de señalar a culpables a la espera del resultado de las pesquisas.

La petición ha sido formulada por el ministro de Exteriores ghanés, Samuel Okudzeto Ablakwa, quien ha acompañado su protesta con la petición de esta "investigación completa, inmediata, imparcial y transparente".

"Ghana condena enérgicamente este ataque y ha exigido además que los responsables sean identificados y rindan cuentas, ya que constituye una grave violación del derecho Internacional, constituye un crimen de guerra y atenta contra la protección del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas", denuncia el Ministro.

Asimismo, el Gobierno ghanés insta a Naciones Unidas "a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los miembros del contingente ghanés que presta servicio en la FINUL, así como de todo el personal de la Misión que, con gran riesgo personal, realiza sacrificios diarios al servicio de la Humanidad".

"Ghana reafirma su compromiso inquebrantable y duradero con las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y subraya que la seguridad y la protección del personal de mantenimiento de la paz deben seguir siendo primordiales en el esfuerzo colectivo por mantener la paz y la seguridad internacionales", remacha el comunicado.