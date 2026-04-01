Gibraltar valora la aplicación del acuerdo con la UE para julio: "Aporta tiempo adicional para prepararse"

Archivo - Imagen de la frontera de Gibraltar desde La Línea - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Gibraltar ha valorado este miércoles el retraso en la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido, prevista ahora para el 15 de julio, afirmando que este plazo "aporta certeza y tiempo adicional para prepararse".

Después del aval político de los Veintisiete por unanimidad para la firma y aplicación del acuerdo, que ahora puede producirse el 15 de julio, el Ejecutivo del Peñón ha indicado que se trata de una "noticia muy positiva" ya que "la nueva fecha aporta certeza y tiempo adicional para prepararse".

Según ha señalado en un comunicado el ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, la confirmación es "positiva" y proporciona "claridad y tiempo" a la ciudadanía y las empresas en Gibraltar.

"Permite saber con exactitud cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas normas. Además, ofrece a las empresas de Gibraltar, que deben adaptarse a los nuevos procedimientos aduaneros, más tiempo para ajustarse y perfeccionar los nuevos mecanismos", han argumentado las autoridades gibraltareñas.

El acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la UE redefine la relación del bloque comunitario con Gibraltar y derribará la Verja. Según indican las autoridades, Gibraltar tiene garantías de que el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) europeo no será de aplicación para los residentes de Gibraltar, "sea cual sea el color de su tarjeta de registro civil".

Las autoridades del Peñón celebran que los 27 hayan aprobado estos acuerdos por unanimidad, indicando que "supone un paso decisivo en el proceso". "Este respaldo colectivo aporta mayor seguridad y autoridad al marco acordado, y refleja el compromiso común de toda la Unión Europea de poner en práctica estas nuevas disposiciones de manera duradera y ordenada", ha indicado.

El de este miércoles se trata de un acuerdo de principio que necesita aún de la adopción formal por parte de la misma institución para que se concrete la firma y su aplicación provisional, lo que requiere de más tiempo, al menos dos meses para que se lleven a cabo las revisiones legal y lingüística de los textos del Tratado, que deben ser traducidos a todas las lenguas de la UE.